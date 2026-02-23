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  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
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Lumea IPL Серия 9000Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

BRI958/00

4.6
| (2467) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
Гладка кожа до 12 месеца след пълен цикъл на третиране**. IPL технологията със SenseIQ осигурява дълготрайна фотоепилация на цялото тяло в уюта на Вашия дом. Радвайте се на гладка кожа като след процедура в салон с персонализирани насоки от приложението Lumea IPL.
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

с нашия бърз и ефективен фотоепилатор

Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*

  • Сензор SmartSkin

  • 4 интелигентни приставки: за тяло, лице, бикини зона и подмишници

  • Приложение Lumea IPL

  • Използване без кабел и с кабел

Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати

Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати

На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

За удобство с кабелни и безкабелни опции

За удобство с кабелни и безкабелни опции

Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи зони от тялото, като краката ви, или преминете към режима на работа с безжична батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.

Цялостно решение за лице и тяло с 4 умни приставки

Цялостно решение за лице и тяло с 4 умни приставки

Аксесоарите пасват на всяка извивка на тялото и задействат адаптиран режим на работа. Отпред: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър. Корпус: Извит навътре с голям прозорец. Област на слабините и аксиларна област: извити навън за труднодостъпни места.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

2467

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

23/02/2026

България

България

Чудесен продукт

Продуктът дейтсва, много съм доволна от употребата и резултата.

Предимства

Бързо, ефикасно, почти безболезнено.

Недостатъци

Цената

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

21/06/2024

България

България

Фотоепилторът е добро решение за цяллто семейство

От събраната информация и опит. Добро рвшение за цялото сеюейство

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

10/05/2024

България

България

НОВА

ЗДРАЕВИТЕ, И АЗ СИ КУПИХ ЕПИЛАТОРА И ИСКАХ ДА ПИТАМ КАК Е ПРАВИЛНО ДА СЕ ПРАВИ ЕДИН ДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗБРЪСНЯ И ТОГАВА ДА ГО ПОЛЗВАМ ЛИ. ЗАЩОТО АЗ ГО ПОЛЗВАМ БРЪСНА СЕ И СЛЕД ТОВА ВЕДНАГА МИНАВАМ СЪС ЕПИЛАТОРА КОЕ ПО ПРАВИЛНО И

Предимства

НЯМА ОЧИЛА

Недостатъци

СТАВА БЪРЗО

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. Средно намаляване на окосмяването след 12 процедури: 77% на краката, 64% на бикини зона, 64% на подмишници

      2. При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips