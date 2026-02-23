Сензор SmartSkin
4 интелигентни приставки: за тяло, лице, бикини зона и подмишници
Приложение Lumea IPL
Използване без кабел и с кабел
На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.
Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи зони от тялото, като краката ви, или преминете към режима на работа с безжична батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.
Аксесоарите пасват на всяка извивка на тялото и задействат адаптиран режим на работа. Отпред: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър. Корпус: Извит навътре с голям прозорец. Област на слабините и аксиларна област: извити навън за труднодостъпни места.
4.6
от 5
2467
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Mashas
23/02/2026
България
Чудесен продукт
Продуктът дейтсва, много съм доволна от употребата и резултата.
Предимства
Бързо, ефикасно, почти безболезнено.
Недостатъци
Цената
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Баничка
21/06/2024
България
Фотоепилторът е добро решение за цяллто семейство
От събраната информация и опит. Добро рвшение за цялото сеюейство
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
НОВА
10/05/2024
България
НОВА
ЗДРАЕВИТЕ, И АЗ СИ КУПИХ ЕПИЛАТОРА И ИСКАХ ДА ПИТАМ КАК Е ПРАВИЛНО ДА СЕ ПРАВИ ЕДИН ДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗБРЪСНЯ И ТОГАВА ДА ГО ПОЛЗВАМ ЛИ. ЗАЩОТО АЗ ГО ПОЛЗВАМ БРЪСНА СЕ И СЛЕД ТОВА ВЕДНАГА МИНАВАМ СЪС ЕПИЛАТОРА КОЕ ПО ПРАВИЛНО И
Предимства
НЯМА ОЧИЛА
Недостатъци
СТАВА БЪРЗО
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
Средно намаляване на окосмяването след 12 процедури: 77% на краката, 64% на бикини зона, 64% на подмишници
При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips