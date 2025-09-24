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Philips Lumea 8000 Series Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

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Philips Lumea 8000 SeriesФотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

BRI940/00

Philips Lumea 8000 Series Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

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Data Act Document

  • PDF файл, 213.9 kB
  • 24 September 2025

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • ZIP файл, 403.5 kB
  • 12 May 2026

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