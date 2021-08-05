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  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
  • Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ

Philips Lumea 8000 SeriesФотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

BRI940/00

4.7
| (235) Отзиви | 95% препоръчват този продукт

1 награда

Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ
Възползвайте се от бързо и персонализирано третиране с фотоепилатор Lumea Prestige. Технология SenseIQ с интелигентни приставки и приложение Lumea IPL за дълготрайно гладка кожа.
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Насладете се на копринено гладка кожа до 12 месеца*

Съобразен изцяло с Вас благодарение на технологията SenseIQ

  • Сензор SmartSkin

  • 1 интелигентна приставка: тяло

  • Приложение Lumea IPL

  • Използване със захранване от ел. мрежа

Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати

Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати

На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

Нежен и удобен със SenseIQ

Нежен и удобен със SenseIQ

Lumea от серията 8000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-612375

Отзиви

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4.7

от 5

235

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

05/08/2021

България

България

Продукта е има добра характеристика и е лесен за у

Ползвам продукта от скоро! Лесен е за употреба ,а премиството му е ,че може да работи само на батерия или с кабел!

Предимства

Лек и удобен за употреба

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

05/08/2020

България

България

Страхотни Резултати

Използвам фотоепилатора вече една година и окосмяването почти изчезна напълно. Резултатите с уреда са сравними с тези в професионален салон.

Предимства

Бързо, безболезнено, удобно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

01/07/2020

България

България

Видими резултати след месец дори, лесен и удобен

Лесен и удобен за използване, има ефект и то бърз.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. Среден резулта - 86% редуциране на окосмяването в долната част на краката след направени 12 процедури.

      2. При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips