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Epilator Series 8000 Епилатор за използване на мокро и сухо
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BRE700/00
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Как да променям скоростта на моя епилатор Philips?
Lady shavers PhilipsКалъф
Satinelle/Epilator series 8000Глава на четка за ексфолиране
Satinelle/Epilator series 8000Капаче за чувствителните зони
Satinelle/Epilator series 8000Бръснеща глава за чувствителни зони
Satinelle/Epilator series 8000Приставка за опъване на кожата
Satinelle/Epilator series 8000Предпазно капаче за пила за крака
Epilator series 8000Пила за крака с предавателен механизъм
Epilator series 8000Епилираща глава
Epilators series 8000Адаптер за електрозахранване
Epilator series 8000Приставка за опъване на кожата
Калъф
Гребен за подстригване
Пила за крака с предавателен механизъм
EpilatorРъкавица за ексфолиране
EpilatorГлава за подстригване
Комплект пинсети
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