ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата
  • Мощна епилация. Нежна към кожата

Epilator Series 8000Епилатор за използване на мокро и сухо

BRE700/00

4.6
| (733) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Мощна епилация. Нежна към кожата
Епилаторът Philips от серия 8000: първите в света епилатори с керамични пинсети за по-комфортно епилиране. Улавят дори най-късите косъмчета благодарение на технологията за двойно действие, като осигуряват гладка кожа в продължение на седмици.
Виж всички предимства
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Гладка кожа за до 4 седмици

Мощна епилация. Нежна към кожата

  • За крака и тяло

  • Работа на батерии

  • +3 аксесоара

Гладка кожа в продължение на седмици с технологията с двойно действие

Гладка кожа в продължение на седмици с технологията с двойно действие

Технологията за двойно действие синхронизира керамичните пинсети за непрекъснати движения, с които здраво да захващат и премахват къси косъмчета с дължина до 0,5 mm. Широката епилираща глава с пинсети, които са с 50% по-дълги, премахва повече косми с едно минаване*. Пригответе се да изпитате насладата от гладко и безпроблемно премахване на косъмчетата за седмици напред.

Нашият най-бърз епилатор

Нашият най-бърз епилатор

Нашите пинсети също така се въртят по-бързо в минута от други конкурентни модели.

32 керамични хипоалергенни пинсети за нежно третиране

32 керамични хипоалергенни пинсети за нежно третиране

32 керамични пинсети, изработени от хипоалергенен за комфортно третиране. Те се плъзгат лесно по кожата с по-малко триене и по-голям контакт с кожата*. 91% от жените споделят, че усещането върху кожата е страхотно**.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.6

от 5

733

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

25/05/2025

България

България

Препоръчвам

Ползвам от 15 год. Philips satin perfect още отначало като излязоха и кожата ми беше идеално епилирана. Надявам се , че нищо не се е променило в качеството, защото днес си купих Philips 8000 Bre710/00. Но още докато го взех опитах дали скубе и не разбирам как на някои жени не им скубе космите, но може би е индивидуално кожа, дебелина на косъма.....

Предимства

Гладка кожа

Недостатъци

За сега няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE710/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE710/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

03/09/2024

България

България

Продуктът е чудесен!

Епилаторът е много добър. Четох за мнения преди да го закупя и въобще не съжалявам за избора си. Удобен, безболезна епилация и много ефикасен. Аз закупих модела и с глава за пети, върши чудесна работа.

Предимства

Много удобен и ефективен

Недостатъци

малко шумен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE721/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE721/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

01/04/2024

България

България

Много съм доволна!

Окосмяването ми намаля значително. Препоръчвам го горещо!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE730/10 Епилатор за използване на мокро и сухо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE730/10 Епилатор за използване на мокро и сухо

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. в сравнение с Philips Satinelle Advanced и Satinelle Prestige

      2. CLT Германия № 153, 2019 г.