За крака и тяло
Работа на батерии
+3 аксесоара
Технологията за двойно действие синхронизира керамичните пинсети за непрекъснати движения, с които здраво да захващат и премахват къси косъмчета с дължина до 0,5 mm. Широката епилираща глава с пинсети, които са с 50% по-дълги, премахва повече косми с едно минаване*. Пригответе се да изпитате насладата от гладко и безпроблемно премахване на косъмчетата за седмици напред.
Нашите пинсети също така се въртят по-бързо в минута от други конкурентни модели.
32 керамични пинсети, изработени от хипоалергенен за комфортно третиране. Те се плъзгат лесно по кожата с по-малко триене и по-голям контакт с кожата*. 91% от жените споделят, че усещането върху кожата е страхотно**.
4.6
от 5
733
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Черна перла
25/05/2025
България
Препоръчвам
Ползвам от 15 год. Philips satin perfect още отначало като излязоха и кожата ми беше идеално епилирана. Надявам се , че нищо не се е променило в качеството, защото днес си купих Philips 8000 Bre710/00. Но още докато го взех опитах дали скубе и не разбирам как на някои жени не им скубе космите, но може би е индивидуално кожа, дебелина на косъма.....
Предимства
Гладка кожа
Недостатъци
За сега няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE710/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE710/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Aksenia
03/09/2024
България
Продуктът е чудесен!
Епилаторът е много добър. Четох за мнения преди да го закупя и въобще не съжалявам за избора си. Удобен, безболезна епилация и много ефикасен. Аз закупих модела и с глава за пети, върши чудесна работа.
Предимства
Много удобен и ефективен
Недостатъци
малко шумен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE721/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE721/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Meri. 90
01/04/2024
България
Много съм доволна!
Окосмяването ми намаля значително. Препоръчвам го горещо!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE730/10 Епилатор за използване на мокро и сухо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Epilator Series 8000 BRE730/10 Епилатор за използване на мокро и сухо
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
в сравнение с Philips Satinelle Advanced и Satinelle Prestige
CLT Германия № 153, 2019 г.