ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Satinelle Advanced Епилатор за използване на мокро и сухо

Поддръжка

Satinelle AdvancedЕпилатор за използване на мокро и сухо

BRE640/00

Satinelle Advanced Епилатор за използване на мокро и сухо

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 2.1 MB
  • 13 April 2022

Data Act Document

  • PDF файл, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Често задавани въпроси

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем