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Satinelle Advanced Епилатор за използване на мокро и сухо
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BRE640/00
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всичко (1)
Как да променям скоростта на моя епилатор Philips?
SatinShave AdvancedБръснеща пластина
Satinelle/Epilator series 8000Глава на четка за ексфолиране
Satinelle/Epilator series 8000Капаче за чувствителните зони
Satinelle/Epilator series 8000Бръснеща глава за чувствителни зони
Satinelle/Epilator series 8000Приставка за опъване на кожата
Satinelle/Epilator series 8000Предпазно капаче за пила за крака
Бръснеща пластина
Калъф
Гребен за подстригване
Пила за крака с предавателен механизъм
EpilatorРъкавица за ексфолиране
EpilatorГлава за подстригване
Комплект пинсети
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