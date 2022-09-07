За краката, тялото и лицето
Керамични дискове за фини косъмчета
S-образна форма на дръжката
+ 8 принадлежности
Нашата епилираща глава е уникална, тъй като е изработена от текстурирана керамична повърхност, която нежно извлича дори най-фините косъмчета и тези, които са 4 пъти по-къси от восък. Вече с по-бързо въртене на диска от преди (2200 об/мин) за нашето най-бързо отстраняване на косъмчета.
Изключително широката епилираща глава покрива повече кожа с всяко преминаване за по-бързо обезкосмяване.
С ергономичната S-образна дръжка лесно направлявате за максимален контрол и по-добър достъп с естествени и прецизни движения по цялото тяло.
Награди
4.4
от 5
526
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Красони
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Перфектен епилатор
Епилатора вече втора година работи перфектно. Ползвам го за всички зони и нямам забележки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
05/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт
Изключително доволна съм. Нямам забележки към продукта.
Предимства
Керамични пинсети
Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE611/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE611/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
ingrid4eto
13/06/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт с много приставки.
Има възможност за мокро и безкабелно използване. Покрива очакванията ми.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.