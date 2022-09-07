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  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
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  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
  • Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета

Satinelle AdvancedЕпилатор за използване на мокро и сухо

BRE640/00

4.4
| (526) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

1 награда

Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета
Нашият най-бърз епилатор разполага с уникални керамични дискове, които се въртят с много по-висока скорост от преди и здраво захващат фините и къси косъмчета. Вече можете да изгладите кожата си преди и след епилация, като третирате всички зони на тялото си.
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

3 процедури за грижа за тялото

Нашата най-бърза епилация дори на най-фините косъмчета

  • За краката, тялото и лицето

  • Керамични дискове за фини косъмчета

  • S-образна форма на дръжката

  • + 8 принадлежности

Епилираща глава от уникален керамичен материал за по-добро захващане

Епилираща глава от уникален керамичен материал за по-добро захващане

Нашата епилираща глава е уникална, тъй като е изработена от текстурирана керамична повърхност, която нежно извлича дори най-фините косъмчета и тези, които са 4 пъти по-къси от восък. Вече с по-бързо въртене на диска от преди (2200 об/мин) за нашето най-бързо отстраняване на косъмчета.

Изключително широка епилираща глава

Изключително широка епилираща глава

Изключително широката епилираща глава покрива повече кожа с всяко преминаване за по-бързо обезкосмяване.

Първият епилатор със S-образна дръжка

С ергономичната S-образна дръжка лесно направлявате за максимален контрол и по-добър достъп с естествени и прецизни движения по цялото тяло.

Технически данни

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Части и аксесоари

Награди

  • Award image AWARD-612378

Отзиви

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4.4

от 5

526

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Перфектен епилатор

Епилатора вече втора година работи перфектно. Ползвам го за всички зони и нямам забележки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

05/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт

Изключително доволна съм. Нямам забележки към продукта.

Предимства

Керамични пинсети

Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE611/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE611/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

13/06/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт с много приставки.

Има възможност за мокро и безкабелно използване. Покрива очакванията ми.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Advanced BRE640/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 