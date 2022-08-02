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Satinelle Essential Компактен епилатор с кабел

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Satinelle EssentialКомпактен епилатор с кабел

BRE245/00

Satinelle Essential Компактен епилатор с кабел

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 45.9 kB
  • 26 February 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 25 October 2023

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