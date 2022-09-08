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  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
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  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
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  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране
  • Улеснено епилиране

Прекратен продукт

Satinelle EssentialКомпактен епилатор с кабел

BRE245/00

4.7
| (324) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Улеснено епилиране
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Гладка кожа седмици наред

Улеснено епилиране

  • за крака

  • + 2 принадлежности

Ефикасната епилираща система изскубва косъмчетата от корен

Ефикасната епилираща система изскубва косъмчетата от корен

Ефикасната епилираща система оставя кожата ви гладка и без наболи косъмчетата за седмици

2 настройки за скорост, за да хване по-тънки и по-дебели косми

2 настройки за скорост, за да хване по-тънки и по-дебели косми

2 настройки за скорост, за да премахне по-тънки и по-дебели косми за по-персонализирана процедура за премахване на космите.

Профилна, ергономична дръжка за удобен захват

Профилна, ергономична дръжка за удобен захват

Закръглената форма приляга перфектно във вашата ръка за удобно обезкосмяване. Освен това изглежда чудесно!

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

324

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт

Удобен,лесен за употреба и подръжка продукт.Бих го препоръчал с удоволствие на свой приятел.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор

Доволна съм от продукта Лесен за употреба удобрен. Харесвам и допълнителния мини уред.

Предимства

Удобство лесен за употреба и компактен

Недостатъци

няма

Този отзив е направен за Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел

Този отзив е направен за Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел

06/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Лесен за употреба и поддръжка

Предпочитам този епилатор, защото е лесен за употреба и поддръжка. Дисковете издърпват косъма така, че не остават следи по кожата и с честата употреба, на места окосмяването започва да намалява. Главата може да се измие с вода, което допринася за по-добрата функционалност и дезинфекция на продукта.

Предимства

Осветление, което помага при по-слаба светлина в помещението

Недостатъци

Шумът е малко по-висок от желаното

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE285/00 Компактен епилатор с кабел

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE285/00 Компактен епилатор с кабел

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 