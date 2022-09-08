Прекратен продукт
за крака
+ 2 принадлежности
Ефикасната епилираща система оставя кожата ви гладка и без наболи косъмчетата за седмици
2 настройки за скорост, за да премахне по-тънки и по-дебели косми за по-персонализирана процедура за премахване на космите.
Закръглената форма приляга перфектно във вашата ръка за удобно обезкосмяване. Освен това изглежда чудесно!
4.7
от 5
324
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Gasoka
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт
Удобен,лесен за употреба и подръжка продукт.Бих го препоръчал с удоволствие на свой приятел.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел
Ely_
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор
Доволна съм от продукта Лесен за употреба удобрен. Харесвам и допълнителния мини уред.
Предимства
Удобство лесен за употреба и компактен
Недостатъци
няма
Този отзив е направен за Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел
Този отзив е направен за Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел
Bambina_
06/09/2022
България
Потвърден купувач
Лесен за употреба и поддръжка
Предпочитам този епилатор, защото е лесен за употреба и поддръжка. Дисковете издърпват косъма така, че не остават следи по кожата и с честата употреба, на места окосмяването започва да намалява. Главата може да се измие с вода, което допринася за по-добрата функционалност и дезинфекция на продукта.
Предимства
Осветление, което помага при по-слаба светлина в помещението
Недостатъци
Шумът е малко по-висок от желаното
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE285/00 Компактен епилатор с кабел
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Satinelle Essential BRE285/00 Компактен епилатор с кабел
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.