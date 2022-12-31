Прекратен продукт
BM90/12
Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая
Музикалната система Philips izzy изпълнява музика през Bluetooth, CD/USB и FM. С едно докосване на бутона музиката от смартфоните, CD/USB и радиостанциите ще се изпълнява едновременно във всеки високоговорител izzy във всяка стая. Лесна настройка без рутер, парола или приложение.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
izzylink™ е безжична технология, която използва стандарта IEEE 802.11n, за да позволи свързването на няколко високоговорителя с цел създаване на безжична мрежа. Мрежата свързва до пет високоговорителя, без да има нужда от маршрутизатор, парола на Wi-Fi мрежа или някакво мобилно приложение за смарт устройство за настройка. Можете с лекота да добавяте izzy високоговорители към мрежата, за да се насладите на музика, която се възпроизвежда едновременно в различни стаи. Всеки високоговорител може да бъде превключван от режим за индивидуално използване на групов режим за музика в няколко стаи с едно докосване.
Високоговорителят Philips izzy ви позволява да предавате поточно любимата си музика от телефона, таблета или компютъра без значение кое приложение за музика или радио използвате.
Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.
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