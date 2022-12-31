Групирайте до 5 izzy високоговорителя с izzylink™ за забавление в няколко стаи

izzylink™ е безжична технология, която използва стандарта IEEE 802.11n, за да позволи свързването на няколко високоговорителя с цел създаване на безжична мрежа. Мрежата свързва до пет високоговорителя, без да има нужда от маршрутизатор, парола на Wi-Fi мрежа или някакво мобилно приложение за смарт устройство за настройка. Можете с лекота да добавяте izzy високоговорители към мрежата, за да се насладите на музика, която се възпроизвежда едновременно в различни стаи. Всеки високоговорител може да бъде превключван от режим за индивидуално използване на групов режим за музика в няколко стаи с едно докосване.