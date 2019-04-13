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Прекратен продукт

izzyбезжична портативна тонколона за няколко стаи

BM6B/10

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Портативната тонколона Philips izzy BM6 възпроизвежда музика безжично чрез Bluetooth. Устойчива е на пръски, можете да я вземете в банята, кухнята или на открито. Започнете с една, добавете още, за да разпрострете музиката до повече стаи. Лесна настройка, без необходимост от маршрутизатор, парола или приложение.

Виж всички предимства

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

  • Bluetooth®

  • Устойчив на пръски

  • Акумулаторна батерия

  • izzylink™ за няколко стаи

Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR

Сдвоявайте едновременно с две смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика лесно.

Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук

Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук

Оборудван с две 2-инчови широколентови мембрани, сдвоени с два насрещни пасивни излъчвателя, Philips izzy BM6 осигурява балансиран звук с чистота.

Променете главния високоговорител само с едно докосване

Променете главния високоговорител само с едно докосване

Във всяка izzylink™ група всеки отделен високоговорител може да бъде главен, предавайки поточно музика на другите. Когато искате да поемете инициативата и да споделяте своята музика, натиснете бутона за Bluetooth на високоговорителя във вашата стая и споделете тази музика от вашето устройство мигновено. Другите високоговорители в същата izzylink™ група едновременно ще възпроизвеждат същата музика в синхрон. Споделянето на музика един с друг е наистина толкова лесно.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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