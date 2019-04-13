Прекратен продукт
Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая
Портативната тонколона Philips izzy BM6 възпроизвежда музика безжично чрез Bluetooth. Устойчива е на пръски, можете да я вземете в банята, кухнята или на открито. Започнете с една, добавете още, за да разпрострете музиката до повече стаи. Лесна настройка, без необходимост от маршрутизатор, парола или приложение.
Bluetooth®
Устойчив на пръски
Акумулаторна батерия
izzylink™ за няколко стаи
Сдвоявайте едновременно с две смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика лесно.
Оборудван с две 2-инчови широколентови мембрани, сдвоени с два насрещни пасивни излъчвателя, Philips izzy BM6 осигурява балансиран звук с чистота.
Във всяка izzylink™ група всеки отделен високоговорител може да бъде главен, предавайки поточно музика на другите. Когато искате да поемете инициативата и да споделяте своята музика, натиснете бутона за Bluetooth на високоговорителя във вашата стая и споделете тази музика от вашето устройство мигновено. Другите високоговорители в същата izzylink™ група едновременно ще възпроизвеждат същата музика в синхрон. Споделянето на музика един с друг е наистина толкова лесно.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи