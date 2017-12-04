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Прекратен продукт

Безжична музикална система за няколко стаи

BM60B/10

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Музикалната система Philips izzy изпълнява музика през Bluetooth, CD/USB и FM. С едно докосване на бутона музиката от смартфоните, CD/USB и радиостанциите ще се изпълнява едновременно във всеки високоговорител izzy във всяка стая. Лесна настройка без рутер, парола или приложение.

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Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Поточно предаване на цялата ви музика през izzylink™

Поточно предаване на цялата ви музика през izzylink™

izzylink™ разширява обхвата на всичките ви музикални източници, музикални или радио приложения на смартфони, таблети или компютри до всяка стая безжично.

Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения

Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения

Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

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Този отзив е направен за BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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