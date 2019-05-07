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Прекратен продукт

izzyбезжичен високоговорител за няколко стаи

BM5B/10

4.3

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Безжичната система високоговорители Philips izzy за няколко стаи възпроизвежда музика безжично чрез Bluetooth. С едно натискане на бутона до 5 високоговорителя izzy безпроблемно изпълняват музика във всяка стая по едно и също време. Лесна настройка, без маршрутизатор, парола или приложения.

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Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

  • Bluetooth®

  • Черно

2 x 2,5" високоговорители с порт за бас за изпълващ стаята звук

2 x 2,5" високоговорители с порт за бас за изпълващ стаята звук

Оборудвани с 2 x 2,5-инчови високоговорителя с качество за меломани, високоговорителите Izzy за няколко стаи създават мощен, изпълващ стаята звук, докато портовете за бас разширяват ниските честоти, създавайки истински въздействащо и динамично изживяване.

Променете главния високоговорител само с едно докосване

Променете главния високоговорител само с едно докосване

Във всяка izzylink™ група всеки отделен високоговорител може да бъде главен, предавайки поточно музика на другите. Когато искате да поемете инициативата и да споделяте своята музика, натиснете бутона за Bluetooth на високоговорителя във вашата стая и споделете тази музика от вашето устройство мигновено. Другите високоговорители в същата izzylink™ група едновременно ще възпроизвеждат същата музика в синхрон. Споделянето на музика един с друг е наистина толкова лесно.

Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения

Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения

Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM5B boxă wireless multiroom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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