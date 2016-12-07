Прекратен продукт
Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая
Музикалната система Philips izzy изпълнява музика през Bluetooth, CD/USB и FM. С едно докосване на бутона музиката от смартфоните, CD/USB и радиостанциите ще се изпълнява едновременно във всеки високоговорител izzy във всяка стая. Лесна настройка без рутер, парола или приложение.
може да се монтира на стена
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
с MULTIPAIR
Високоговорителят Philips izzy ви позволява да предавате поточно любимата си музика от телефона, таблета или компютъра без значение кое приложение за музика или радио използвате.
Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom