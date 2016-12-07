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Прекратен продукт

Безжична музикална система за няколко стаи

BM50B/10

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Музикалната система Philips izzy изпълнява музика през Bluetooth, CD/USB и FM. С едно докосване на бутона музиката от смартфоните, CD/USB и радиостанциите ще се изпълнява едновременно във всеки високоговорител izzy във всяка стая. Лесна настройка без рутер, парола или приложение.

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Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

  • може да се монтира на стена

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

Възпроизвеждайте безжично музика в една стая чрез Bluetooth

Възпроизвеждайте безжично музика в една стая чрез Bluetooth

Високоговорителят Philips izzy ви позволява да предавате поточно любимата си музика от телефона, таблета или компютъра без значение кое приложение за музика или радио използвате.

Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения

Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения

Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

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Този отзив е направен за BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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