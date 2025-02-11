Прекратен продукт
Технология ThermoShield
Грижа с минерални йони
50% по-бързо изправяне
Термоустойчив калъф, който се навива
Технологията ThermoShield ви позволява да си правите прически с по-малко увреждане от топлината. Сензорът й регулира температурата, така че от корените до краищата косата ви получава най-доброто равномерно оформяне, което заслужава.
Минералните йони помагат за намаляване на отрицателното въздействие на UV лъчите, намаляват увреждането на повърхността на косата. По-малкото UV увреждане поддържа косата гладка и гъвкава.
Изберете температура в диапазона от 120°C до 230°C, за да осигурите дълготраен резултат с минимален риск от увреждане на косата.
4.8
от 5
586
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
11/02/2025
България
Страхотна е
Страхотна е.Много съм доволна.Препоръчвам я на всяка дама която иска да има перфектна прическа за по малко от 10 Мин.
Този отзив е направен за 5000 Series BHS510/00 Преса за коса
Този отзив е направен за 5000 Series BHS510/00 Преса за коса
Talita K.
20/05/2024
България
Препоръчвам!
Много съм доволна от пресата - работи се лесно и бързо с нея, без да скубе. Температурата може да се регулира, което е голямо удобство, а най-хубавото е, че не гори ръцете при използването ѝ в сравнение с предишните ми преси за коса.
Предимства
бързо нагряване, регулиране на температурата
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series BHS742/00 Преса за коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series BHS742/00 Преса за коса
ElleP
09/07/2023
България
Страхотен продукт
Страхотен продукт. Досега не съм ползвала, но този е уникален. Бързо загрява, оформя косата перфектно и трайно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series BHS752/00 Преса за коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series BHS752/00 Преса за коса
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
Същият резултат при оформяне, постигнат с по ниско излагане на топлина при 180°C спрямо HP8361 при 210°C
спрямо HP8361
спрямо HP8361