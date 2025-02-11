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  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
  • Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*

Прекратен продукт

7000 SeriesПреса за коса

BHS732/00

4.8
| (586) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*
Защитете и оформете прическата си с технологията ThermoShield за по-малко увреждане от топлината с постоянна температура и минерални йони за намаляване на въздействието на UV. За прически, които са красиви, здрави и без накъсване.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с технология ThermoShield и минерални йони

Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*

  • Технология ThermoShield

  • Грижа с минерални йони

  • 50% по-бързо изправяне

  • Термоустойчив калъф, който се навива

Технология ThermoShield за по-малко увреждане от топлината

Технологията ThermoShield ви позволява да си правите прически с по-малко увреждане от топлината. Сензорът й регулира температурата, така че от корените до краищата косата ви получава най-доброто равномерно оформяне, което заслужава.

Минералните йони намаляват увреждането от UV лъчите

Минералните йони намаляват увреждането от UV лъчите

Минералните йони помагат за намаляване на отрицателното въздействие на UV лъчите, намаляват увреждането на повърхността на косата. По-малкото UV увреждане поддържа косата гладка и гъвкава.

Температурен диапазон от 120°C до 230°C

Изберете температура в диапазона от 120°C до 230°C, за да осигурите дълготраен резултат с минимален риск от увреждане на косата.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

586

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

11/02/2025

България

България

Страхотна е

Страхотна е.Много съм доволна.Препоръчвам я на всяка дама която иска да има перфектна прическа за по малко от 10 Мин.

Този отзив е направен за 5000 Series BHS510/00 Преса за коса

Този отзив е направен за 5000 Series BHS510/00 Преса за коса

20/05/2024

България

България

Препоръчвам!

Много съм доволна от пресата - работи се лесно и бързо с нея, без да скубе. Температурата може да се регулира, което е голямо удобство, а най-хубавото е, че не гори ръцете при използването ѝ в сравнение с предишните ми преси за коса.

Предимства

бързо нагряване, регулиране на температурата

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS742/00 Преса за коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS742/00 Преса за коса

09/07/2023

България

България

Страхотен продукт

Страхотен продукт. Досега не съм ползвала, но този е уникален. Бързо загрява, оформя косата перфектно и трайно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS752/00 Преса за коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS752/00 Преса за коса

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      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. Същият резултат при оформяне, постигнат с по ниско излагане на топлина при 180°C спрямо HP8361 при 210°C

      2. спрямо HP8361

      3. спрямо HP8361