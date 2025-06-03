Прекратен продукт
Много голяма зона на четката
Технология ThermoProtect
Турмалиново керамично покритие
Турмалиново керамично покритие за бляскава, гладка коса, без накъсване.
Технологията ThermoProtect поддържа постоянна температура в цялата четка, за да предотврати прегряване – за защитена коса със здравословен външен вид.
Две настройки за температура (170°C и 200°C), съобразени с вашия тип коса.
4.8
от 5
273
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Udjin2000
03/06/2025
България
Препоръчвам
Лесна за използване, изправя косата бързо. Кабела се върти и е удобна когато сам си изправяш косата.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне
DDell
21/09/2021
България
Точно това което търсех от години
Идеално гладка и права коса, буквално за минути , което безпроблемно може да се прави и сутрин /с кафето и бързането/, и без усещане за увредена или изгорена коса, което му се случва винаги след използване на преса.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне
Tatjana 0802
02/08/2025
Srbija
Sjajnooooo
Najbolja na svetu!!! Imam dugu blajhanu kosu, najsvetliju plavu, bukvalno za 5 min kosa savrsena Obavezno nabavite sebi, obavezno
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
Измерено при 33 жени със средна дължина на косата. Тестът е извършен в Китай.