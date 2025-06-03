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  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*
  • Естествено права коса за 5 минути*

Прекратен продукт

StyleCare EssentialНагрята четка за изправяне

BHH880/00

4.8
| (273) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Естествено права коса за 5 минути*
Направете естествено права, красиво блестяща коса само за 5 минути. Нашата технология ThermoProtect и дизайн на косъмчетата работят заедно за коса със здравословен външен вид и без накъсване.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

Гладка, бляскава коса без накъсване

Естествено права коса за 5 минути*

  • Много голяма зона на четката

  • Технология ThermoProtect

  • Турмалиново керамично покритие

Турмалиново керамично покритие

Турмалиново керамично покритие

Турмалиново керамично покритие за бляскава, гладка коса, без накъсване.

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect

Технологията ThermoProtect поддържа постоянна температура в цялата четка, за да предотврати прегряване – за защитена коса със здравословен външен вид.

2 настройки за температура според вашия тип коса

2 настройки за температура според вашия тип коса

Две настройки за температура (170°C и 200°C), съобразени с вашия тип коса.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

273

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

03/06/2025

България

България

Препоръчвам

Лесна за използване, изправя косата бързо. Кабела се върти и е удобна когато сам си изправяш косата.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне

21/09/2021

България

България

Точно това което търсех от години

Идеално гладка и права коса, буквално за минути , което безпроблемно може да се прави и сутрин /с кафето и бързането/, и без усещане за увредена или изгорена коса, което му се случва винаги след използване на преса.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Нагрята четка за изправяне

02/08/2025

Srbija

Srbija

Sjajnooooo

Najbolja na svetu!!! Imam dugu blajhanu kosu, najsvetliju plavu, bukvalno za 5 min kosa savrsena Obavezno nabavite sebi, obavezno

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHH880/00 Vruća četka za ispravljanje

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. Измерено при 33 жени със средна дължина на косата. Тестът е извършен в Китай.