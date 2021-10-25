Прекратен продукт
10+ стила в една кутия
5 приставки и аксесоари
Упътване за стилизиране
Технология OneClick
80 мм плочи за изправяне за идеални елегантни резултати.
25 мм цилиндър за накъдряне за идеални стегнати до свободни къдрици.
Включително ръководство за стилизиране за създаване на 10+ стила, 2 еластични ленти за лесни прически и връзка за коса, за да експериментирате със своя стил.
4.8
от 5
34
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
DOKU
25/10/2021
България
Потвърден купувач
ПОДАРЪК ЗА СЪПРУГАТА МИ.
ПЕРФЕКТЕН! ЛЕСНА УПОТРЕБА ЗА ПЕРФЕКТНИ ПРИЧЕСКИ!!!
Предимства
ЛЕСНА УПОТРЕБА
Недостатъци
НЕ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler
Меги
13/11/2019
България
Отличен продукт- препоръчвам
Много съм доволна, ще си купя и епилатор- те са най- добрите. Препоръчвам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHH822/00 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHH822/00 Multi-Styler
Snegula
26/10/2019
България
Потвърден купувач
Продуктът е лесен за употреба!
Продуктът е многофункционален - с възможност за смяна на две различни приставки, което е много удобно. Според мен, би било добре да има възможност за терморегулация на степента за нагряване.
Предимства
Лесен за употреба.
Недостатъци
Няма терморегулатор за степен на нагряване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)