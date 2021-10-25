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  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване
  • Вашият стил с едно щракване

Прекратен продукт

StyleCareMulti-Styler

BHH811/00

4.8
| (34) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Вашият стил с едно щракване
Всеки ден различна външност! От съвършено гладка, права и къдрава коса до високи прически и други; създайте повече от 10 стила с новия Philips Multi-Styler с ръководство за прически.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

10+ варианта за външност с ръководството за прически

Вашият стил с едно щракване

  • 10+ стила в една кутия

  • 5 приставки и аксесоари

  • Упътване за стилизиране

  • Технология OneClick

80 мм преса за изправяне за елегантни резултати

80 мм преса за изправяне за елегантни резултати

80 мм плочи за изправяне за идеални елегантни резултати.

25 мм цилиндър за накъдряне за стегнати до свободни къдрици

25 мм цилиндър за накъдряне за стегнати до свободни къдрици

25 мм цилиндър за накъдряне за идеални стегнати до свободни къдрици.

Упътване за стилизиране и 3 полезни аксесоара за коса за 10+ стила

Упътване за стилизиране и 3 полезни аксесоара за коса за 10+ стила

Включително ръководство за стилизиране за създаване на 10+ стила, 2 еластични ленти за лесни прически и връзка за коса, за да експериментирате със своя стил.

Технически данни

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Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

34

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

2

25/10/2021

България

България

Потвърден купувач

ПОДАРЪК ЗА СЪПРУГАТА МИ.

ПЕРФЕКТЕН! ЛЕСНА УПОТРЕБА ЗА ПЕРФЕКТНИ ПРИЧЕСКИ!!!

Предимства

ЛЕСНА УПОТРЕБА

Недостатъци

НЕ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler

13/11/2019

България

България

Отличен продукт- препоръчвам

Много съм доволна, ще си купя и епилатор- те са най- добрите. Препоръчвам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHH822/00 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHH822/00 Multi-Styler

26/10/2019

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е лесен за употреба!

Продуктът е многофункционален - с възможност за смяна на две различни приставки, което е много удобно. Според мен, би било добре да има възможност за терморегулация на степента за нагряване.

Предимства

Лесен за употреба.

Недостатъци

Няма терморегулатор за степен на нагряване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHH811/00 Multi-Styler

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 