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Прекратен продукт

Easy Natural Curler

BHH777/00

4.6

| (18) Отзиви | 89% препоръчват този продукт

Създавайте лесно красиви естествени къдрици

Philips Easy Natural Curler улеснява създаването на красиви къдрици дори в задната част на главата ви. Уникалната форма, наподобяваща лале, и интелигентно замислените плочи задържат кичура коса при оформяне, като ви позволяват да създавате къдрици с едно просто движение.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Дори в задната част на главата си

Създавайте лесно красиви естествени къдрици

  • Форма на лале

  • Защипване и къдрене с едно докосване

  • Предпазваща от нагряване конструкция

  • Лека и компактна

Уникално проектиран за създаване на красиви, естествени къдрици

Уникално проектиран за създаване на красиви, естествени къдрици

Philips Easy Natural Curler има уникална форма, наподобяваща лале, за създаване на стилни, естествени къдрици, които изглеждат сякаш са се получили без усилия.

Автоматична щипка за къдрене само с една ръка

Автоматична щипка за къдрене само с една ръка

Щипката на плочите за защипване и къдрене на Philips Easy Natural Curler автоматично защипват и задържат кичура коса при оформяне, за да можете да накъдрите с едно движение и само с една ръка.

Защитава от ненадейни изгаряния

Защитава от ненадейни изгаряния

Тъй като плочите за оформяне са защитени от докосване, няма да се притеснявате от ненадейни изгаряния.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

18

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

2
1

04/04/2022

România

România

Потвърден купувач

Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie

Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .

Предимства

Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BHH777/00 Ondulator natural simplu

Дата на използване 2020-04-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BHH777/00 Ondulator natural simplu

Дата на използване 2020-04-03

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. Изпитана през 2014 г.