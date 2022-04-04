Прекратен продукт
Създавайте лесно красиви естествени къдрици
Philips Easy Natural Curler улеснява създаването на красиви къдрици дори в задната част на главата ви. Уникалната форма, наподобяваща лале, и интелигентно замислените плочи задържат кичура коса при оформяне, като ви позволяват да създавате къдрици с едно просто движение.
Форма на лале
Защипване и къдрене с едно докосване
Предпазваща от нагряване конструкция
Лека и компактна
Philips Easy Natural Curler има уникална форма, наподобяваща лале, за създаване на стилни, естествени къдрици, които изглеждат сякаш са се получили без усилия.
Щипката на плочите за защипване и къдрене на Philips Easy Natural Curler автоматично защипват и задържат кичура коса при оформяне, за да можете да накъдрите с едно движение и само с една ръка.
Тъй като плочите за оформяне са защитени от докосване, няма да се притеснявате от ненадейни изгаряния.
4.6
от 5
18
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Ionelia
04/04/2022
România
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie
Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .
Предимства
Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BHH777/00 Ondulator natural simplu
Дата на използване 2020-04-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BHH777/00 Ondulator natural simplu
Дата на използване 2020-04-03
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BHH777/00 Lokówka Easy Natural
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
Изпитана през 2014 г.