Персонализирана технология
Инфрачервен датчик
Мощно сушене: 20% по-бързо*
Запазва до 90%** от хидратацията
Технология SenseIQ за персонализирано сушене. УСЕЩА. Цифровият инфрачервен сензор на сешоара непрекъснато измерва температурата на косата ви за персонализирана защита. АДАПТИРА СЕ. Сензорът регулира температурата над 4000 пъти за едно сушене***, за да предотврати прегряване на косата. ГРИЖИ СЕ. Нашата сензорна и адаптираща се технология защитава косата по време на сушене, запазвайки до 90%** от естествената хидратация на косата ви.
Докато други сешоари измерват само температурата на въздушния поток, сешоарът Philips с технология SenseIQ измерва температурата на косата ви, за да предотврати прегряване. Оборудван с инфрачервен сензор, който гарантира правилното изсушаване на косата ви.
Сешоарът със SenseIQ регулира температурата на въздушния поток до 4000 пъти за една сесия на сушене***, за да предотврати прегряване.
4.7
от 5
90
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Анинаика
22/01/2025
България
Уникално бижу.
Сешоар Philips със SenseIQ BHD628/00 Много удобен и практичен. След рекламация днес получих чисто нов сешуар, но при първото пускане на степен 1 и система Gentle, Dry, Fast се виждат огнени реутани на 2 степен не се виждат, какво бихте ме посъветвали дали да го върна отново в магазина. При първия не съм забелязала да го има това. Благодаря! Не искам да сменям модела уникален е.
Предимства
Компактен, мощен става, както за къси така и за дълги коси
Недостатъци
Съжалявам, че така се случи при мен. Наистина не искам да сменям модела. Благодаря!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар
pate11
04/12/2024
България
Страхотен уред
Сешоарът е много качествен, оставя косата пригладена, не я изгаря и я прави мека и бляскава.
Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар
Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар
Oxi.12.33
14/10/2024
Україна
Част от промоцията
Не пересушуэ волосся
Дужи задоволена .рекомендую. богато режимiв. Комплектация максимальная.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Фен Philips BHD628/00 серії Prestige
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Фен Philips BHD628/00 серії Prestige
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
По-бързо в сравнение с BHD004, 1800 W сешоар
В нежен режим след 5 минути сушене
* Измерено след сесия на сушене от 10 минута
* * в сравнение с HP8280
* * * в сравнение с HP8280 без кабел, приставки