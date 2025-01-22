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  • Персонализирано сушене със SenseIQ
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  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ
  • Персонализирано сушене със SenseIQ

PrestigeСешоар

BHD628/00

4.7
| (90) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Персонализирано сушене със SenseIQ
Представяме ви сешоарът Philips с технология SenseIQ. Усеща и се адаптира към косата ви – той регулира температурата, за да се предотврати прегряване, като запазва естествената влага на косата ви. Всеки път, когато се сушите, косата ви ще се усеща красива и обгрижвана.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

За лъскава, богата на влага и здрава коса

Персонализирано сушене със SenseIQ

  • Персонализирана технология

  • Инфрачервен датчик

  • Мощно сушене: 20% по-бързо*

  • Запазва до 90%** от хидратацията

Персонализирано сушене

Персонализирано сушене

Технология SenseIQ за персонализирано сушене. УСЕЩА. Цифровият инфрачервен сензор на сешоара непрекъснато измерва температурата на косата ви за персонализирана защита. АДАПТИРА СЕ. Сензорът регулира температурата над 4000 пъти за едно сушене***, за да предотврати прегряване на косата. ГРИЖИ СЕ. Нашата сензорна и адаптираща се технология защитава косата по време на сушене, запазвайки до 90%** от естествената хидратация на косата ви.

Усеща температурата на косата

Усеща температурата на косата

Докато други сешоари измерват само температурата на въздушния поток, сешоарът Philips с технология SenseIQ измерва температурата на косата ви, за да предотврати прегряване. Оборудван с инфрачервен сензор, който гарантира правилното изсушаване на косата ви.

Адаптира се за ефективност при сушенето

Адаптира се за ефективност при сушенето

Сешоарът със SenseIQ регулира температурата на въздушния поток до 4000 пъти за една сесия на сушене***, за да предотврати прегряване.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

90

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

2

22/01/2025

България

България

Уникално бижу.

Сешоар Philips със SenseIQ BHD628/00 Много удобен и практичен. След рекламация днес получих чисто нов сешуар, но при първото пускане на степен 1 и система Gentle, Dry, Fast се виждат огнени реутани на 2 степен не се виждат, какво бихте ме посъветвали дали да го върна отново в магазина. При първия не съм забелязала да го има това. Благодаря! Не искам да сменям модела уникален е.

Предимства

Компактен, мощен става, както за къси така и за дълги коси

Недостатъци

Съжалявам, че така се случи при мен. Наистина не искам да сменям модела. Благодаря!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар

04/12/2024

България

България

Страхотен уред

Сешоарът е много качествен, оставя косата пригладена, не я изгаря и я прави мека и бляскава.

Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар

Този отзив е направен за Prestige BHD628/00 Сешоар

14/10/2024

Україна

Україна

Не пересушуэ волосся

Дужи задоволена .рекомендую. богато режимiв. Комплектация максимальная.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Фен Philips BHD628/00 серії Prestige

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Фен Philips BHD628/00 серії Prestige

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      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. По-бързо в сравнение с BHD004, 1800 W сешоар

      2. В нежен режим след 5 минути сушене

      3. * Измерено след сесия на сушене от 10 минута

      4. * * в сравнение с HP8280

      5. * * * в сравнение с HP8280 без кабел, приставки