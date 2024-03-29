Мощно сушене при по-ниска температура
Уникално проектираната приставка ThermoProtect мощно смесва топъл и хладен въздух за ежедневна грижа.
2100 W
Приставка ThermoProtect
6 степени за загряване и скорост
Този сешоар с мощност от 2100 W създава мощен въздушен поток за прекрасни резултати всеки ден.
Уникално проектираната приставка ThermoProtect мощно смесва топъл и хладен въздух за ежедневна грижа. Тя понижава температурата с 15° C, като същевременно бързо изсушава косата ви.
Изберете лесно комбинацията от топлина и скорост, която работи най-добре за вашата коса и прическа. Шест различни настройки осигуряват прецизен контрол за персонализирано оформяне на косата.
4.8
от 5
433
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Palmirra
29/03/2024
България
Отличен избор
Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!
Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Date of Use 2024-02-29
Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Date of Use 2024-02-29
13/02/2024
България
Чудесен
Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Date of Use 2022-02-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Date of Use 2022-02-13
Март0
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Перфектен продукт и супер финкционален
Изключително здрав, всекидневна употреба без проблем
Предимства
Степените на сошене
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Date of Use 2022-03-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Date of Use 2022-03-07
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)