1600 W
Приставка ThermoProtect
3 степени за загряване и скорост
Този сешоар с мощност от 1600 W създава оптимално ниво на въздушния поток за прекрасен резултат всеки ден.
Уникално проектираната приставка ThermoProtect мощно смесва топъл и хладен въздух за ежедневна грижа. Тя понижава температурата с 10° C, като същевременно бързо изсушава косата ви.
Компактният дизайн със сгъваема дръжка го прави лесен за опаковане, съхранение и вземане на сешоара навсякъде с вас.
4.8
от 5
433
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Palmirra
29/03/2024
България
Отличен избор
Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!
Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар
13/02/2024
България
Чудесен
Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Март0
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Перфектен продукт и супер финкционален
Изключително здрав, всекидневна употреба без проблем
Предимства
Степените на сошене
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)