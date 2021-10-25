Бързо и мощно сушене за професионални резултати
Сешоарът Philips Pro разполага с професионален променливотоков мотор, който достига скорост на въздушната струя до 130 км/ч* за бързи и професионални резултати. Също така включва настройката ThermoProtect за оптимална температура за защита от прегряване.
Мощен променливотоков мотор
2200 W мощност при сушене
Висока скорост на въздуха до 130 км/ч*
2 пъти повече йони** за блестяща коса
Сешоарът Philips Pro има високоефективен променливотоков мотор, разработен за професионалния пазар. Той генерира до 130 км/ч* скорост на въздуха за бързи и ефективни резултати.
Този професионален сешоар с мощност 2200 W създава силен въздушен поток. Полученото съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето и оформянето на косата ви.
Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.
4.6
от 5
397
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
DOKU
25/10/2021
България
Потвърден купувач
ПОДАРЪК ЗА СЪПРУГАТА МИ
МНОГО ДОБРО ПОПАДЕНИЕ. ИЗСУШАВА БЪРЗО. С ДИФУЗЕРА ОФОРМЯ НЕВЕРОЯТНИ ПРИЧЕСКИ!
Предимства
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Недостатъци
НЯМА
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Date of Use 2020-09-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Date of Use 2020-09-25
atanasov70
18/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики!
В реалност описаните характеристики на продукта оговарят на истината. Страхотен практичен продукт!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Date of Use 2020-02-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар
Date of Use 2020-02-18
Danica14
25/12/2024
Srbija
Profesionalac kod kuce
Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Date of Use 2023-12-24
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Date of Use 2023-12-24
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
Тестван в лаборатория на Philips в Нидерландия, 2018 г. Тестван без накрайник на скорост 2 и настройка за топлина 2.
Тестван в лаборатория в Китай, 2018 г. Сравнен с Philips BHD176.