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  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати
  • Бързо и мощно сушене за професионални резултати

DryCareПрофесионален сешоар

BHD274/00

4.6

| (397) Отзиви | 93% препоръчват този продукт

Бързо и мощно сушене за професионални резултати

Сешоарът Philips Pro разполага с професионален променливотоков мотор, който достига скорост на въздушната струя до 130 км/ч* за бързи и професионални резултати. Също така включва настройката ThermoProtect за оптимална температура за защита от прегряване.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Бързо и мощно сушене за професионални резултати

  • Мощен променливотоков мотор

  • 2200 W мощност при сушене

  • Висока скорост на въздуха до 130 км/ч*

  • 2 пъти повече йони** за блестяща коса

Мощен променливотоков мотор за бързо сушене

Мощен променливотоков мотор за бързо сушене

Сешоарът Philips Pro има високоефективен променливотоков мотор, разработен за професионалния пазар. Той генерира до 130 км/ч* скорост на въздуха за бързи и ефективни резултати.

2200 W бърза, висока мощност при сушене

2200 W бърза, висока мощност при сушене

Този професионален сешоар с мощност 2200 W създава силен въздушен поток. Полученото съчетание от мощност и скорост ускорява и улеснява сушенето и оформянето на косата ви.

Температурна настройка ThermoProtect

Температурна настройка ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

397

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

25/10/2021

България

България

Потвърден купувач

ПОДАРЪК ЗА СЪПРУГАТА МИ

МНОГО ДОБРО ПОПАДЕНИЕ. ИЗСУШАВА БЪРЗО. С ДИФУЗЕРА ОФОРМЯ НЕВЕРОЯТНИ ПРИЧЕСКИ!

Предимства

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

Недостатъци

НЯМА

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

Date of Use 2020-09-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

Date of Use 2020-09-25

18/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики!

В реалност описаните характеристики на продукта оговарят на истината. Страхотен практичен продукт!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

Date of Use 2020-02-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DryCare BHD274/00 Професионален сешоар

Date of Use 2020-02-18

25/12/2024

Srbija

Srbija

Profesionalac kod kuce

Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

Date of Use 2023-12-24

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

Date of Use 2023-12-24

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      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. Тестван в лаборатория на Philips в Нидерландия, 2018 г. Тестван без накрайник на скорост 2 и настройка за топлина 2.

      2. Тестван в лаборатория в Китай, 2018 г. Сравнен с Philips BHD176.