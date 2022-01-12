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Прекратен продукт

StyleCareМаша за къдрене Glam Shine

BHB872/00

5

| (66) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Живи къдрици и вълни, които блестят

Представяме ви машата за къдрене Glam Shine. Нашата първа маша за къдрене с йонна грижа и обогатен с титан цилиндър за разкошни лъскави къдрици и вълни. Уникалният индикатор Curl Ready ще ви помогне да оформите еднакви къдрици в цялата коса и предпазва от прегряване.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Живи къдрици и вълни, които блестят

  • 13 мм – 25 мм конусовиден накрайник

  • Йонна грижа

  • Обогатен с титан цилиндър

  • Индикатор "Готови къдрици"

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

Отрицателно заредените йони елиминират наелектризирането, подобряват състоянието на косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът е мека, гладка и бляскава коса.

Обогатен с титан цилиндър за перфектни резултати

Обогатен с титан цилиндър за перфектни резултати

Титанът, използван от професионалистите, се цени заради голямата си устойчивост и топлопроводимост, които осигуряват по-добро стилизиране. Цилиндърът е обогатен с титан за постигане на перфектни резултати.

Уникалният индикатор Curl Ready предотвратява изгарянето на косата

Уникалният индикатор Curl Ready предотвратява изгарянето на косата

Уникалният индикатор Curl Ready издава звуков сигнал, когато къдрицата е готова. Тази иновативна функция ще ви помогне да постигнете красиви къдрици и вълни, като същевременно предпазва пренагряването на косата. Можете, разбира се, да стилизирате косата си и без да използвате тази функция, ако предпочитате друга продължителност на стилизирането.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

66

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

12/01/2022

България

България

Потвърден купувач

Прахосмукачката е супер

Прахосмукачката е много хубава. Напълно функционална, приставките са напълно достатъчни, прахосмучетно е перфектно и не е много шумна

Предимства

Мощно прахосмуче

Недостатъци

Дръжката за носене, щеше да е по-удобна, ако беше отгоре

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends

Дата на използване 2020-12-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends

Дата на използване 2020-12-12

19/10/2021

България

България

Чудесни къдрици

Страхотна маша и прави къдриците ми живи! Препоръчвам я с две ръце. Питат ме постоянно кой ме е правил а аз се правя сама. Имам и други ваши продукти като-преса сешоар четка за зъби

Предимства

Загрява бързо

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine

Дата на използване 2019-10-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine

Дата на използване 2019-10-19

19/06/2020

България

България

Чудесна маша

Оправдава всички очаквания.Чудесен избор за домашна употреба.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine

Дата на използване 2020-02-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine

Дата на използване 2020-02-19

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