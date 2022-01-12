Прекратен продукт
Живи къдрици и вълни, които блестят
Представяме ви машата за къдрене Glam Shine. Нашата първа маша за къдрене с йонна грижа и обогатен с титан цилиндър за разкошни лъскави къдрици и вълни. Уникалният индикатор Curl Ready ще ви помогне да оформите еднакви къдрици в цялата коса и предпазва от прегряване.
13 мм – 25 мм конусовиден накрайник
Йонна грижа
Обогатен с титан цилиндър
Индикатор "Готови къдрици"
Отрицателно заредените йони елиминират наелектризирането, подобряват състоянието на косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът е мека, гладка и бляскава коса.
Титанът, използван от професионалистите, се цени заради голямата си устойчивост и топлопроводимост, които осигуряват по-добро стилизиране. Цилиндърът е обогатен с титан за постигане на перфектни резултати.
Уникалният индикатор Curl Ready издава звуков сигнал, когато къдрицата е готова. Тази иновативна функция ще ви помогне да постигнете красиви къдрици и вълни, като същевременно предпазва пренагряването на косата. Можете, разбира се, да стилизирате косата си и без да използвате тази функция, ако предпочитате друга продължителност на стилизирането.
5.0
от 5
66
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
natalik
12/01/2022
България
Потвърден купувач
Прахосмукачката е супер
Прахосмукачката е много хубава. Напълно функционална, приставките са напълно достатъчни, прахосмучетно е перфектно и не е много шумна
Предимства
Мощно прахосмуче
Недостатъци
Дръжката за носене, щеше да е по-удобна, ако беше отгоре
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Дата на използване 2020-12-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Дата на използване 2020-12-12
Любовче
19/10/2021
България
Чудесни къдрици
Страхотна маша и прави къдриците ми живи! Препоръчвам я с две ръце. Питат ме постоянно кой ме е правил а аз се правя сама. Имам и други ваши продукти като-преса сешоар четка за зъби
Предимства
Загрява бързо
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2019-10-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2019-10-19
Mika96
19/06/2020
България
Чудесна маша
Оправдава всички очаквания.Чудесен избор за домашна употреба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2020-02-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2020-02-19
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)