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Прекратен продукт

StyleCare EssentialМаша за къдрене

BHB862/00

5

| (46) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Всичко необходимо за динамични къдрици

Красивите къдрици никога не са били по-лесни. Просто увийте и оформете, за да постигнете къдриците, които винаги сте искали. Керамичното покритие добавя блясък и лъскавина на косата, като я оставя еластична, бляскава и изпълнена с живот.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Всичко необходимо за динамични къдрици

  • Цилиндър 16 мм

  • Температура 200°C

  • Керамично покритие

Цилиндър за накъдряне 16 мм за енергични и подвижни къдрици и букли

Цилиндър за накъдряне 16 мм за енергични и подвижни къдрици и букли

С диаметър на цилиндъра от 16 мм можете да създавате игриви, пълни с живот къдрици и букли за закачлив и младежки вид.

Защитно керамично покритие за изключително нежно стилизиране

Защитно керамично покритие за изключително нежно стилизиране

Защитното керамично покритие осигурява равномерно разпределяне на топлината и по-малко увреждане за блестяща и мека коса.

Максимална температура от 200°C за оптимални резултати

Максимална температура от 200°C за оптимални резултати

Максималната температура от 200°C гарантира оптимални резултати, като свежда до минимум увреждането на косата.

Технически данни

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Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

46

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен избор

Машата е чудесна, загрява бързо, не прегаря косата и оставя красиви къдрици

Предимства

Нагрява бързо

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене

Дата на използване 2022-05-02

Този отзив е направен за StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене

Дата на използване 2022-05-02

28/02/2025

Україна

Україна

Дуже сподобалась плойка

Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата на използване 2025-01-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата на използване 2025-01-28

25/02/2025

Україна

Україна

Чудова плойка

Плойка дуже сподобалась, робить гарні і чіткі локони. Швидко нагрівається й зручно зажим фіксує волосся.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата на използване 2024-01-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата на използване 2024-01-25

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