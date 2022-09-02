Прекратен продукт
Всичко необходимо за динамични къдрици
Красивите къдрици никога не са били по-лесни. Просто увийте и оформете, за да постигнете къдриците, които винаги сте искали. Керамичното покритие добавя блясък и лъскавина на косата, като я оставя еластична, бляскава и изпълнена с живот.
Цилиндър 16 мм
Температура 200°C
Керамично покритие
С диаметър на цилиндъра от 16 мм можете да създавате игриви, пълни с живот къдрици и букли за закачлив и младежки вид.
Защитното керамично покритие осигурява равномерно разпределяне на топлината и по-малко увреждане за блестяща и мека коса.
Максималната температура от 200°C гарантира оптимални резултати, като свежда до минимум увреждането на косата.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
46
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Agi__
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен избор
Машата е чудесна, загрява бързо, не прегаря косата и оставя красиви къдрици
Предимства
Нагрява бързо
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене
Дата на използване 2022-05-02
Този отзив е направен за StyleCare Essential BHB862/00 Маша за къдрене
Дата на използване 2022-05-02
marina57
28/02/2025
Україна
Част от промоцията
Дуже сподобалась плойка
Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата на използване 2025-01-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата на използване 2025-01-28
Valentina908
25/02/2025
Україна
Част от промоцията
Чудова плойка
Плойка дуже сподобалась, робить гарні і чіткі локони. Швидко нагрівається й зручно зажим фіксує волосся.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата на използване 2024-01-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата на използване 2024-01-25
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)