ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Bodygroom Series 7000 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Поддръжка

Bodygroom Series 7000Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG7025/15

Bodygroom Series 7000 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 3.4 MB
  • 15 November 2023

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 650.8 kB
  • 17 December 2024

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем