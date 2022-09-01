Гладки стъпала от петите до пръстите
Pedi Advanced на Philips ви осигурява гладки стъпала от петите до пръстите. Уникалният въртящ се диск и конструкцията с дръжка позволяват безпроблемно, прецизно и нежно отстраняване на мазоли от петите до пръстите.
С ултрапрецизен режещ ръб
Въртящ се диск
Мокро и сухо
Безжичен и акумулаторен
Уникалният въртящ се диск с ултрапрецизен ръб ви осигурява гладки стъпала от петите до пръстите. Въртящият се диск и прецизният ръб ви позволяват безпроблемно, прецизно и нежно да отстранявате мазоли както за големи, така и за малки зони.
Нежно третиране на кожата, благодарение на обогатения с естествен минерален корунд диск.
Ергономичен дизайн, носител на много награди, който ви позволява лесно да достигате до петите и пръстите.
4.6
от 5
178
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Ivito
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен уред
Уредът е страхотен, изключително лесен за употреба. Резултатите са впечетляващи.
Предимства
лесен за употреба, много добро пичистване на краката
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Дата на използване 2022-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Дата на използване 2022-05-01
Ванцебургас
27/09/2020
България
Добре почиства мъртвата кожа, в сравнение с друг а
Имам друг апарат за почистване на петите, дискът му се за биваше в петата, гледах доста в Интернет това, че може и на вода и на сухо, хареса ми дизайна, четох други мнения.
Предимства
Това, че може да се използва във вода
Недостатъци
Може би трябва да сложите един диск подарък,ако това е недостатък
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Дата на използване 2019-08-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Дата на използване 2019-08-27
чибурашка
22/06/2020
България
Чудесен продукт
Изключително удобна за работа. Не се налага периодична подмяна на батерии. Ергономичната дръжка дава лекота при употреба. Честата употреба (както правя аз вече от година време) прави кожата мека, а при натоварен с повече движение ден дава усещане и за приятен масаж.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака