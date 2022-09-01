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Pedi AdvancedЕлектрическа пила за крака

BCR430/00

4.6

| (178) Отзиви | 92% препоръчват този продукт

Гладки стъпала от петите до пръстите

Pedi Advanced на Philips ви осигурява гладки стъпала от петите до пръстите. Уникалният въртящ се диск и конструкцията с дръжка позволяват безпроблемно, прецизно и нежно отстраняване на мазоли от петите до пръстите.

Виж всички предимства

С ултрапрецизен диск

Гладки стъпала от петите до пръстите

  • С ултрапрецизен режещ ръб

  • Въртящ се диск

  • Мокро и сухо

  • Безжичен и акумулаторен

Уникален въртящ се диск за гладки стъпала от петите до пръстите

Уникален въртящ се диск за гладки стъпала от петите до пръстите

Уникалният въртящ се диск с ултрапрецизен ръб ви осигурява гладки стъпала от петите до пръстите. Въртящият се диск и прецизният ръб ви позволяват безпроблемно, прецизно и нежно да отстранявате мазоли както за големи, така и за малки зони.

Нежно третиране на кожата

Нежно третиране на кожата, благодарение на обогатения с естествен минерален корунд диск.

Отличена с награди конструкция на дръжката

Отличена с награди конструкция на дръжката

Ергономичен дизайн, носител на много награди, който ви позволява лесно да достигате до петите и пръстите.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

178

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен уред

Уредът е страхотен, изключително лесен за употреба. Резултатите са впечетляващи.

Предимства

лесен за употреба, много добро пичистване на краката

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Дата на използване 2022-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Дата на използване 2022-05-01

27/09/2020

България

България

Добре почиства мъртвата кожа, в сравнение с друг а

Имам друг апарат за почистване на петите, дискът му се за биваше в петата, гледах доста в Интернет това, че може и на вода и на сухо, хареса ми дизайна, четох други мнения.

Предимства

Това, че може да се използва във вода

Недостатъци

Може би трябва да сложите един диск подарък,ако това е недостатък

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Дата на използване 2019-08-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Дата на използване 2019-08-27

22/06/2020

България

България

Чудесен продукт

Изключително удобна за работа. Не се налага периодична подмяна на батерии. Ергономичната дръжка дава лекота при употреба. Честата употреба (както правя аз вече от година време) прави кожата мека, а при натоварен с повече движение ден дава усещане и за приятен масаж.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Pedi Advanced BCR430/00 Електрическа пила за крака

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