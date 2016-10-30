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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ3856/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Мощна преносима звукова система

Наслаждавайте се на цифрова музика с мощен звук от портативното ви устройство на CD радиокасетофона Philips AZ3856/12 - навсякъде и по всяко време. Благодарение на USB Direct, басрефлексните високоговорители и общата изходна мощност от 2 x 4 W RMS.

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с обща изходна мощност 8 W RMS

Мощна преносима звукова система

  • 8 W

  • USB, лента

  • Цифрова настройка

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва

Свържете слушалките си към това устройство Philips за по-лично слушателско изживяване, когато пожелаете. Наслаждавайте се на любимата си музика с чудесен звук, без да пречите на околните, като използвате слушалки.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ3856 CD Soundmachine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ3856 CD Soundmachine

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      Откази от отговорност

      1. Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.