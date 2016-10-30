Прекратен продукт
Мощна преносима звукова система
Наслаждавайте се на цифрова музика с мощен звук от портативното ви устройство на CD радиокасетофона Philips AZ3856/12 - навсякъде и по всяко време. Благодарение на USB Direct, басрефлексните високоговорители и общата изходна мощност от 2 x 4 W RMS.
8 W
USB, лента
Цифрова настройка
MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Свържете слушалките си към това устройство Philips за по-лично слушателско изживяване, когато пожелаете. Наслаждавайте се на любимата си музика с чудесен звук, без да пречите на околните, като използвате слушалки.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ3856 CD Soundmachine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ3856 CD Soundmachine
Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.