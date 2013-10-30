ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ382/12

2

| (1) Рецензия

Слушайте музика, където и да се намирате

Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.

Виж всички предимства

Слушайте музика, където и да се намирате

  • Компактна конструкция

  • USB

Линеен вход за портативния ви музикален плейър

Свързването с линеен вход за MP3 позволява пряко възпроизвеждане на MP3 съдържание през вашата аудио система. Като просто свържете своя портативен MP3 плейър към аудио системата чрез нейното вградено гнездо, можете да се радвате на превъзходно качество на звука, като изпълнявате любимата си музика от своя портативен MP3 плейър.

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW (AM) стерео тунер

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

2.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Този отзив е направен за AZ382 Bumbox CD

Този отзив е направен за AZ382 Bumbox CD

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!