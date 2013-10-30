Прекратен продукт
AZ382/12
Слушайте музика, където и да се намирате
Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.
Компактна конструкция
USB
Свързването с линеен вход за MP3 позволява пряко възпроизвеждане на MP3 съдържание през вашата аудио система. Като просто свържете своя портативен MP3 плейър към аудио системата чрез нейното вградено гнездо, можете да се радвате на превъзходно качество на звука, като изпълнявате любимата си музика от своя портативен MP3 плейър.
FM/MW (AM) стерео тунер
Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.
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2.0
от 5
1
Рецензия
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Този отзив е направен за AZ382 Bumbox CD
Този отзив е направен за AZ382 Bumbox CD