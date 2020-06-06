Прекратен продукт
Слушайте музика, където и да се намирате
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.
CD, MP3-CD, USB, FM
Лента
2 W
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
0
Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Предимства
Rengeteg féle lejátszási mód.
Недостатъци
A hangminőség lehetne jobb.
Този отзив е направен за AZ328 CD Soundmachine
Дата на използване 2018-06-06
Този отзив е направен за AZ328 CD Soundmachine
Дата на използване 2018-06-06
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ328 Bumbox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ328 Bumbox CD