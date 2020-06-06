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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ328/12

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

Виж всички предимства

Слушайте музика, където и да се намирате

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Лента

  • 2 W

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Касетен дек с автостоп

Касетен дек с автостоп

0

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Предимства

Rengeteg féle lejátszási mód.

Недостатъци

A hangminőség lehetne jobb.

Този отзив е направен за AZ328 CD Soundmachine

Дата на използване 2018-06-06

Този отзив е направен за AZ328 CD Soundmachine

Дата на използване 2018-06-06

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ328 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ328 Bumbox CD

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