Прекратен продукт
Радвайте се на страхотен звук в стил
CD радиокасетофонът Philips освобождава любимата ви цифрова музика от вашия портативен музикален плейър и позволява да им се насладите с мощен звук - навсякъде и по всяко време. Предлага USB Direct и цифров запис на MP3 с едно натискане - няма нужда от компютър.
5 W
Цифров запис от компактдиск
Цифрова настройка
Просто включете вашето USB устройство за съхранение на данни в USB порта на аудио системата Philips и започнете да записвате любимата си музика от CD дисковете към USB устройството или MP3 плейъра - с управление с едно докосване и без нужда от компютър.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
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Този отзив е направен за AZ1880 Bumbox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ1880 Bumbox CD