Fajny boombox za niezla cene i z USB - polecam !

Dobry sprzet za niezla kase - odtwarza wszystko co potrzeba (w tym mp3 link i USB!), przyjemny dzwiek, lekki, wyglad odpowiedni do boomboxa a nie sprzetu na polke w kuchni, pilot. Z minusów to niska głośność, brak opisów (nazw) utworów w tym przeszukiwania listy utworow/katalogow, brak mozliwosci wylaczenia z pilota tylko timer. niestety juz jeden egzemplarz musialem oddac na gwarancji, bo po niespelna miesiacu przestal sie wlaczac. mam nadzieje, ze drugi egzemplarz (nowy) pochodzi kilka lat :)