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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ1850/12

4

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Прекрасен портативен звук

CD радиокасетофонът Philips освобождава любимата ви цифрова музика от вашия портативен музикален плейър и позволява да им се наслаждавате с мощен звук - навсякъде и по всяко време.

Виж всички предимства

Прекрасен портативен звук

  • USB

  • Цифрова настройка

Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение

Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение

С удобното дистанционно управление за още по-лесно използване трябва само да се облегнете и да се насладите на удобството от ползването.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1850 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1850 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Потвърден купувач

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1850 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1850 Bumbox CD

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