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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ1837/12

1

| (1) Рецензия

Слушайте музика, където и да сте

Удобен и стилен дизайн, музика от различни източници: USB Direct, MP3-CD, радио.

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Слушайте музика, където и да сте

  • Стилен дизайн

  • USB

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

Този отзив е направен за AZ1837 Bumbox CD

Този отзив е направен за AZ1837 Bumbox CD

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