Прекратен продукт
AZ1834/12
Слушайте музика, където и да се намирате
Елегантният и портативен дизайн на AZ1834 ви позволява да се наслаждавате на любимите си MP3/WMA музикални колекции, записани на портативен музикален плейър, без слушалки.
USB
Компактните стерео високоговорители дават висококачествен пълнообхватен звук и ви позволяват да слушате свободно. Наслаждавайте се на музиката навсякъде и по всяко време с вградените стерео високоговорители, които ви дават удобство и радост от музиката.
Свързването с линеен вход за MP3 позволява пряко възпроизвеждане на MP3 съдържание през вашата аудио система. Като просто свържете своя портативен MP3 плейър към аудио системата чрез нейното вградено гнездо, можете да се радвате на превъзходно качество на звука, като изпълнявате любимата си музика от своя портативен MP3 плейър.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
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3.7
от 5
3
Отзиви
luki03
26/11/2015
Polska
Elegancki wygląd, czysty dźwięk
Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD
mario22271
15/06/2015
Polska
super sprzęt w rozsądnej cenie
Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD
Nalim
06/01/2016
Česká republika
Velké zklamání
Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.
Този отзив е направен за AZ1834 CD Soundmachine
Този отзив е направен за AZ1834 CD Soundmachine