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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ1834/12

3.7

| (3) Отзиви

Слушайте музика, където и да се намирате

Елегантният и портативен дизайн на AZ1834 ви позволява да се наслаждавате на любимите си MP3/WMA музикални колекции, записани на портативен музикален плейър, без слушалки.

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Слушайте музика, където и да се намирате

  • USB

Широколентови високоговорители за всеобхватен и динамичен звук

Широколентови високоговорители за всеобхватен и динамичен звук

Компактните стерео високоговорители дават висококачествен пълнообхватен звук и ви позволяват да слушате свободно. Наслаждавайте се на музиката навсякъде и по всяко време с вградените стерео високоговорители, които ви дават удобство и радост от музиката.

Линеен вход за портативния ви музикален плейър

Свързването с линеен вход за MP3 позволява пряко възпроизвеждане на MP3 съдържание през вашата аудио система. Като просто свържете своя портативен MP3 плейър към аудио системата чрез нейното вградено гнездо, можете да се радвате на превъзходно качество на звука, като изпълнявате любимата си музика от своя портативен MP3 плейър.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

3

Отзиви

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

Този отзив е направен за AZ1834 CD Soundmachine

Този отзив е направен за AZ1834 CD Soundmachine

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