ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред

Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ1133/12

Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима MP3 музика с помощта на лесни за използване функции.

Виж всички предимства

Слушайте музика, където и да се намирате

  • Стилен дизайн

  • MP3-CD

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW (AM) стерео тунер

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!