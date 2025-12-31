Прекратен продукт
AZ1133/12
Слушайте музика, където и да се намирате
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима MP3 музика с помощта на лесни за използване функции.
Стилен дизайн
MP3-CD
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
FM/MW (AM) стерео тунер
Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.
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