Прекратен продукт
AZ102S/12
Слушайте музика, където и да се намирате
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.
Сребриста
FM/MW (AM) стерео тунер
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.
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