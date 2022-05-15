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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ1027/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

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Слушайте музика, където и да се намирате

  • CD

  • Лента

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Фирмата Philips е известна с това, че продуктите й са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми CD дискове) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD дискове за еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъри.

Касетен дек с автостоп

Касетен дек с автостоп

0

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Предимства

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Недостатъци

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1027 CD Soundmachine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1027 CD Soundmachine

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