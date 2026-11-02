Ефективно намалява оловото, пестицидите, летливите органични вещества и хлора

4-степенната филтрираща система се състои от нетъкан текстил, гранулиран активен въглен, смола и друг слой нетъкан текстил, което ефективно намалява пестицидите, химикалите, микропластиката и до 99% от оловото* и хлора за здравословна и вкусна питейна вода. Освен това намалява твърдостта на водата.