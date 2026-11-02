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Прекратен продукт

Касета за филтриране

AWP201/10

Чиста вода по лесен начин

Със система за многоетапна микрофилтрация този воден филтър намалява летливите органични вещества, пестицидите и до 99% от хлора и оловото за здравословна и вкусна питейна вода*. Освен това намалява твърдостта на водата.

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Микрофилтриращата система намалява оловото и хлора

Чиста вода по лесен начин

Просто изхвърлете филтъра от една част след употреба

Удобно и безопасно е да изхвърлите филтъра от една част след употреба, като избягвате вторично замърсяване.

Ефективно намалява оловото, пестицидите, летливите органични вещества и хлора

4-степенната филтрираща система се състои от нетъкан текстил, гранулиран активен въглен, смола и друг слой нетъкан текстил, което ефективно намалява пестицидите, химикалите, микропластиката и до 99% от оловото* и хлора за здравословна и вкусна питейна вода. Освен това намалява твърдостта на водата.

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите на международната агенция за изпитване и сертифициране BV при лабораторни условия. Понижаването на съдържанието на разтворимо олово е 88% при приключване на експлоатационния живот на филтъра.