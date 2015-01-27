Прекратен продукт
AW9000/10
Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.
Пускайте цялата си музикална колекция безжично със звук с висока вярност през безжичните Hi-Fi тонколони Philips Fidelio. Излъчвайте музика поточно без усилие с 6 Hi-Fi мембрани, за да доставите мощен звук и ненадминат стереоефект.
Стерео звук с висока вярност
100 W, 6 Hi-Fi мембрани
Цифров и аналогов вход
Цифровите и аналоговите аудио входове ви дават цяла гама от опции, наред с опцията за безжично поточно предаване. Свържете телевизор, Blu-Ray плейър, игрова конзола или друг медиен плейър и ги слушайте с Hi-Fi озвучаване от своите високоговорители Philips
Всеки може да настрои безжичните Hi-Fi високоговорители Fidelio – няма нужда да сте технически експерт, за да пуснете шоуто само за 5 минути. Ние искаме да започнете да се наслаждавате на вашите високоговорители Fidelio колкото може по-скоро и затова положихме всички усилия, за да гарантираме, че ще може да ги пуснете с няколко прости стъпки. А освен това имате даже и лесни и прости указания от системата на Fidelio.
Високоговорителят е снабден със специално оформени под ъгъл Hi-Fi мембрани, проектирани да осигуряват възможно най-широката и потапяща звукова сцена. Разположението на мембраните осигурява несравнимо качество и динамика на звука, където и да сте в стаята. А благодарение на уникалния си дизайн, високоговорителите се вписват без проблем в домашния интериор.
2.5
от 5
2
Отзиви
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Napster се предлага само в Германия и Великобритания.