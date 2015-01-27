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Прекратен продукт

A9, безжични Hi-Fi тонколони

AW9000/10

2.5

| (2) Отзиви

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

Пускайте цялата си музикална колекция безжично със звук с висока вярност през безжичните Hi-Fi тонколони Philips Fidelio. Излъчвайте музика поточно без усилие с 6 Hi-Fi мембрани, за да доставите мощен звук и ненадминат стереоефект.

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Завладяващ звук

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

  • Стерео звук с висока вярност

  • 100 W, 6 Hi-Fi мембрани

  • Цифров и аналогов вход

Цифрови и аналогови входове за повече гъвкавост

Цифрови и аналогови входове за повече гъвкавост

Цифровите и аналоговите аудио входове ви дават цяла гама от опции, наред с опцията за безжично поточно предаване. Свържете телевизор, Blu-Ray плейър, игрова конзола или друг медиен плейър и ги слушайте с Hi-Fi озвучаване от своите високоговорители Philips

Бърза и лесна настройка

Всеки може да настрои безжичните Hi-Fi високоговорители Fidelio – няма нужда да сте технически експерт, за да пуснете шоуто само за 5 минути. Ние искаме да започнете да се наслаждавате на вашите високоговорители Fidelio колкото може по-скоро и затова положихме всички усилия, за да гарантираме, че ще може да ги пуснете с няколко прости стъпки. А освен това имате даже и лесни и прости указания от системата на Fidelio.

Ъглов високоговорител за по-широк стерео звук

Ъглов високоговорител за по-широк стерео звук

Високоговорителят е снабден със специално оформени под ъгъл Hi-Fi мембрани, проектирани да осигуряват възможно най-широката и потапяща звукова сцена. Разположението на мембраните осигурява несравнимо качество и динамика на звука, където и да сте в стаята. А благодарение на уникалния си дизайн, високоговорителите се вписват без проблем в домашния интериор.

Технически данни

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Отзиви

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2.5

от 5

2

Отзиви

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Този отзив е направен за AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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