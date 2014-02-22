Прекратен продукт
Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.
Пускайте музиката си безжично, със звук с висока вярност, през безжичната Hi-Fi тонколона Philips Fidelio. Предавайте поточно музика с лекота с 4 Hi-Fi мембрани, за да се наслаждавате на мощно и напълно поглъщащо музикално изживяване.
Стерео звук с висока вярност
60 W, 4 Hi-Fi мембрани
Аналогов вход
Налично в Apple App Store и Google Play, приложението открива автоматично мобилни и други съвместими устройства, свързани към вашата домашна Wi-Fi мрежа, предоставяйки ви мигновен контрол върху музиката. Можете да управлявате възпроизвеждането на музиката, силата и настройките на звука, както и онлайн услуги за музика и интернет радио от всяко устройство, навсякъде.
Високоговорителят е снабден със специално оформени под ъгъл Hi-Fi мембрани, проектирани да осигуряват възможно най-широката и потапяща звукова сцена. Разположението на мембраните осигурява несравнимо качество и динамика на звука, където и да сте в стаята. А благодарение на уникалния си дизайн, високоговорителите се вписват без проблем в домашния интериор.
Добавеният вход ви позволява да свързвате външни музикални източници към системата Philips, в допълнение към безжичната опция. Просто свържете високоговорителите към входа, аудио изхода или жака за слушалки на който и да било мултимедиен плейър, например вашия CD/DVD плейър, телевизор или MP3 плейър.
Награди
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Napster се предлага само в Германия и Великобритания.