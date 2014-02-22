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Прекратен продукт

Philips FidelioБезжична Hi-Fi тонколона A5

AW5000/10

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

Пускайте музиката си безжично, със звук с висока вярност, през безжичната Hi-Fi тонколона Philips Fidelio. Предавайте поточно музика с лекота с 4 Hi-Fi мембрани, за да се наслаждавате на мощно и напълно поглъщащо музикално изживяване.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

  • Стерео звук с висока вярност

  • 60 W, 4 Hi-Fi мембрани

  • Аналогов вход

AirStudio+ Lite за управление на музиката от вашето мобилно устройство

AirStudio+ Lite за управление на музиката от вашето мобилно устройство

Налично в Apple App Store и Google Play, приложението открива автоматично мобилни и други съвместими устройства, свързани към вашата домашна Wi-Fi мрежа, предоставяйки ви мигновен контрол върху музиката. Можете да управлявате възпроизвеждането на музиката, силата и настройките на звука, както и онлайн услуги за музика и интернет радио от всяко устройство, навсякъде.

Ъглов високоговорител за по-широк стерео звук

Ъглов високоговорител за по-широк стерео звук

Високоговорителят е снабден със специално оформени под ъгъл Hi-Fi мембрани, проектирани да осигуряват възможно най-широката и потапяща звукова сцена. Разположението на мембраните осигурява несравнимо качество и динамика на звука, където и да сте в стаята. А благодарение на уникалния си дизайн, високоговорителите се вписват без проблем в домашния интериор.

Звуков вход

Звуков вход

Добавеният вход ви позволява да свързвате външни музикални източници към системата Philips, в допълнение към безжичната опция. Просто свържете високоговорителите към входа, аудио изхода или жака за слушалки на който и да било мултимедиен плейър, например вашия CD/DVD плейър, телевизор или MP3 плейър.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на AWARD-961310

Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

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Този отзив е направен за AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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