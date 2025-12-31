Прекратен продукт
AW1000/10
Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.
Philips Fidelio се свързва с вашата Hi-Fi система и чрез безжичната Hi-Fi връзка пренася в стаята цялата ви музикална колекция от облака и радиостанциите в интернет. Използвайте своето устройство с Android или портативното си устройство Apple за преглеждане и пускане на музика.
Превърнете Hi-Fi в безжична система
Цифров извод и аналогов извод/вход
Абонаментът за онлайн музикални услуги е един от най-добрите начини за достъп до разнообразие от музика, включително най-новите песни. Освен това имате достъп до музиката навсякъде и по всяко време, стига да имате връзка с интернет. С безжичната Hi-Fi тонколона Philips дори не е необходимо да включвате компютъра, за да се наслаждавате на музикалните услуги онлайн.
Пълно удобство с лесната настройка. Лесно инсталиране - "Plug & Play" продукт
Отзиви
Napster се предлага само в Германия и Великобритания.