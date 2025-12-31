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Прекратен продукт

A1, безжична Hi-Fi връзка

AW1000/10

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

Philips Fidelio се свързва с вашата Hi-Fi система и чрез безжичната Hi-Fi връзка пренася в стаята цялата ви музикална колекция от облака и радиостанциите в интернет. Използвайте своето устройство с Android или портативното си устройство Apple за преглеждане и пускане на музика.

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Завладяващ звук

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

  • Превърнете Hi-Fi в безжична система

  • Цифров извод и аналогов извод/вход

Наслаждавайте се на цяла една вселена от музикални услуги онлайн

Наслаждавайте се на цяла една вселена от музикални услуги онлайн

Абонаментът за онлайн музикални услуги е един от най-добрите начини за достъп до разнообразие от музика, включително най-новите песни. Освен това имате достъп до музиката навсякъде и по всяко време, стига да имате връзка с интернет. С безжичната Hi-Fi тонколона Philips дори не е необходимо да включвате компютъра, за да се наслаждавате на музикалните услуги онлайн.

Максимално удобство чрез лесна настройка

Максимално удобство чрез лесна настройка

Пълно удобство с лесната настройка. Лесно инсталиране - "Plug & Play" продукт

Поддръжка на поточно предаване на музика чрез UPnP

Технически данни

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Отзиви

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