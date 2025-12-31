ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Радиочасовник

AJL308/12

Събуждайте се със снимката на любимия човек

Защо не внесете малко топлина в ежедневието със снимката на любим човек или с любима песен? Радиочасовникът Philips със 7-инчов цветен дисплей и практичен слот за USB/SD карта може да ви помогне да започнете деня си добре.

Виж всички предимства

Събуждайте се със снимката на любимия човек

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Слотове USB и карта SD за възпроизвеждане на снимки и музика

Слотове USB и карта SD за възпроизвеждане на снимки и музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате повече музика и снимки през USB и слота за SD карта.

Слушайте музика или радиопрограма, докато разглеждате снимки

Слушайте музика или радиопрограма, докато разглеждате снимки

Гледайте на снимки и слушайте любимата си музика или FM радиостанция. Просто изберете "снимка с музика" от менюто, а после се облегнете и се радвайте и на двете едновременно. Радиото с часовник Philips включва слотове за USB и SD карта с памет, така че да можете да изпълнявате любимата си MP3 и WMA музика по радиото с часовник, като освен това и гледате любимите си цифрови снимки на LCD дисплея.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!