Прекратен продукт
AJL308/12
Събуждайте се със снимката на любимия човек
Защо не внесете малко топлина в ежедневието със снимката на любим човек или с любима песен? Радиочасовникът Philips със 7-инчов цветен дисплей и практичен слот за USB/SD карта може да ви помогне да започнете деня си добре.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате повече музика и снимки през USB и слота за SD карта.
Гледайте на снимки и слушайте любимата си музика или FM радиостанция. Просто изберете "снимка с музика" от менюто, а после се облегнете и се радвайте и на двете едновременно. Радиото с часовник Philips включва слотове за USB и SD карта с памет, така че да можете да изпълнявате любимата си MP3 и WMA музика по радиото с часовник, като освен това и гледате любимите си цифрови снимки на LCD дисплея.
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