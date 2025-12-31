Слушайте музика или радиопрограма, докато разглеждате снимки

Гледайте на снимки и слушайте любимата си музика или FM радиостанция. Просто изберете "снимка с музика" от менюто, а после се облегнете и се радвайте и на двете едновременно. Радиото с часовник Philips включва слотове за USB и SD карта с памет, така че да можете да изпълнявате любимата си MP3 и WMA музика по радиото с часовник, като освен това и гледате любимите си цифрови снимки на LCD дисплея.