Прекратен продукт
AJ7245D/12
Събуждайте се с чудесна музика
Започнете деня си с тази докинг станция Philips. Тя има система басрефлексни високоговорители за мощни баси, изходна мощност 20 W RMS и поставка за iPod/iPhone със съединител Lightning. Наслаждавайте се на по-вълнуващо събуждане и слушане на радио с безплатното приложение от Philips.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
20 W, Съхраняване на часа и алармата
Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.
Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.
RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
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