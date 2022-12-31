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Прекратен продукт

докинг станция за iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Събуждайте се с чудесна музика

Възпроизвеждайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad чрез съединител Lightning и ще получите богат и чист звук. Този шикозен радио будилник включва допълнителен USB порт, който ви позволява едновременно да зареждате допълнително устройство и ви събужда навреме.

Виж всички предимства

с тази докинг станция за iPod/iPhone/iPad

Събуждайте се с чудесна музика

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone/iPad

  • USB порт за зареждане

  • 8W, FM, двоен будилник

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Допълнителен USB порт за зареждане на още един смартфон или таблет

Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone/iPad при поставяне

Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone/iPad при поставяне

След свързване и поставяне, тази система за поставяне автоматично синхронизира часовника с вашия iPod/iPhone/iPad в рамките на секунди. С тази удобна функция не е необходимо да задавате времето ръчно.

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