Прекратен продукт
AJ7045D/12
Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone
Започвайте всеки ден с удоволствие – с любима музика от вашия iPod/iPhone със съединител Lightning. С вградени басрефлексни високоговорители, тази елегантна докинг станция Philips възпроизвежда плътни, дълбоки баси и мощен звук.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
20 W
Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.
С дистанционното "всичко в едно" на Philips вече можете да навигирате лесно през стотиците песни на вашата музикална система Philips и вашия iPod/iPhone с едно просто натискане на дистанционното. С показването на информация, подредена по списъци, албуми, изпълнители, жанрове или песни, навигацията през стотиците файлове е едновременно бърза и лесна. Може да се ползва само с една ръка и гарантира уникално преживяване за потребителя.
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
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