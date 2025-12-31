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Прекратен продукт

докинг станция за iPod/iPhone

AJ7045D/12

Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

Започвайте всеки ден с удоволствие – с любима музика от вашия iPod/iPhone със съединител Lightning. С вградени басрефлексни високоговорители, тази елегантна докинг станция Philips възпроизвежда плътни, дълбоки баси и мощен звук.

Виж всички предимства

с тази докинг станция

Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone

  • FM, двоен будилник

  • 20 W

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone

Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone

С дистанционното "всичко в едно" на Philips вече можете да навигирате лесно през стотиците песни на вашата музикална система Philips и вашия iPod/iPhone с едно просто натискане на дистанционното. С показването на информация, подредена по списъци, албуми, изпълнители, жанрове или песни, навигацията през стотиците файлове е едновременно бърза и лесна. Може да се ползва само с една ръка и гарантира уникално преживяване за потребителя.

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

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