Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone

С дистанционното "всичко в едно" на Philips вече можете да навигирате лесно през стотиците песни на вашата музикална система Philips и вашия iPod/iPhone с едно просто натискане на дистанционното. С показването на информация, подредена по списъци, албуми, изпълнители, жанрове или песни, навигацията през стотиците файлове е едновременно бърза и лесна. Може да се ползва само с една ръка и гарантира уникално преживяване за потребителя.