Прекратен продукт
AJ7040D/12
Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone
Започвайте всеки ден както трябва - с любима музика от вашия iPod/iPhone. С вградени басрефлексни високоговорители, тази елегантна система за поставяне осигурява плътни, дълбоки баси и мощен звук. А ако предпочитате, събуждайте се с радиото или зумера с двоен будилник.
Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.
С дистанционното "всичко в едно" на Philips вече можете да навигирате лесно през стотиците песни на вашата музикална система Philips и вашия iPod/iPhone с едно просто натискане на дистанционното. С показването на информация, подредена по списъци, албуми, изпълнители, жанрове или песни, навигацията през стотиците файлове е едновременно бърза и лесна. Може да се ползва само с една ръка и гарантира уникално преживяване за потребителя.
Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.
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