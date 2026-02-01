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Прекратен продукт

докинг станция за iPod/iPhone

AJ7040D/12

Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

Започвайте всеки ден както трябва - с любима музика от вашия iPod/iPhone. С вградени басрефлексни високоговорители, тази елегантна система за поставяне осигурява плътни, дълбоки баси и мощен звук. А ако предпочитате, събуждайте се с радиото или зумера с двоен будилник.

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Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone

Едно дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone

С дистанционното "всичко в едно" на Philips вече можете да навигирате лесно през стотиците песни на вашата музикална система Philips и вашия iPod/iPhone с едно просто натискане на дистанционното. С показването на информация, подредена по списъци, албуми, изпълнители, жанрове или песни, навигацията през стотиците файлове е едновременно бърза и лесна. Може да се ползва само с една ръка и гарантира уникално преживяване за потребителя.

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

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