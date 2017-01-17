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Прекратен продукт

Радиочасовник с цифрова настройка

AJ7010/12

3.4

| (5) Отзиви

Събудете се

Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Вграденото радио и звуците от природата ви дават избор да се събуждате така, както обичате. Датчикът за температура показва температурите вътре и вън, по всяко време.

Виж всички предимства

със звуци от природата

Събудете се

  • Стайна и външна температура

  • FM/MW, цифрова настройка

  • Двоен будилник

  • Аларма за делник/празник

Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Фабрично записаната отморяваща музика ви дава възможност да заспите дълбоко

Отпуснете се или заспете под успокояващите звуци. Радиото с часовник Philips Clock е заредено с много изпълнения на релаксираща музика. Просто избирайте между дъждовен шум, океански вълни, музика за минерален център и много други, за да се радвате на релаксиращия комфорт.

Температурен дисплей за температурата както вътре, така и навън

Температурен дисплей за температурата както вътре, така и навън

Информация за времето на една ръка разстояние. Радиото с часовник Philips ви дава най-точната температура. Неговите интелигентни сензори за температура показват температурите вътре и вън - по всяко време.

Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването

При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.

Технически данни

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Отзиви

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3.4

от 5

5

Отзиви

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

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Този отзив е направен за AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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