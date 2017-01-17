Прекратен продукт
AJ7010/12
Събудете се
Този стилен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Вграденото радио и звуците от природата ви дават избор да се събуждате така, както обичате. Датчикът за температура показва температурите вътре и вън, по всяко време.
Стайна и външна температура
FM/MW, цифрова настройка
Двоен будилник
Аларма за делник/празник
Отпуснете се или заспете под успокояващите звуци. Радиото с часовник Philips Clock е заредено с много изпълнения на релаксираща музика. Просто избирайте между дъждовен шум, океански вълни, музика за минерален център и много други, за да се радвате на релаксиращия комфорт.
Информация за времето на една ръка разстояние. Радиото с часовник Philips ви дава най-точната температура. Неговите интелигентни сензори за температура показват температурите вътре и вън - по всяко време.
При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.
3.4
от 5
5
Отзиви
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
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Този отзив е направен за AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
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Този отзив е направен за AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
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Този отзив е направен за AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním