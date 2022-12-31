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Прекратен продукт

Радиочасовник с аларма за iPod/iPhone

AJ6200D/12

Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

Използвайте и зареждайте своя iPod/iPhone чрез съединителя Lightning с този стилен радиочасовник Philips. С допълнителен USB порт, 5-ватова изходна мощност и дигитално FM приемане с предварителни настройки, големите копчета на предния панел ви гарантират безпроблемна настройка на времето и алармата.

Виж всички предимства

Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone

  • USB порт за зареждане

  • 5W, FM, двоен будилник

Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Допълнителен USB порт за зареждане на още един смартфон или таблет

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