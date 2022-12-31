Прекратен продукт
AJ6200D/12
Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone
Използвайте и зареждайте своя iPod/iPhone чрез съединителя Lightning с този стилен радиочасовник Philips. С допълнителен USB порт, 5-ватова изходна мощност и дигитално FM приемане с предварителни настройки, големите копчета на предния панел ви гарантират безпроблемна настройка на времето и алармата.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
USB порт за зареждане
5W, FM, двоен будилник
Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
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