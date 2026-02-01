Прекратен продукт
AJ5305D/12
Събуждайте се с чудесна музика от вашия iPod/iPhone
Започнете деня си с този радиочасовник и докинг станция Philips. Безплатното приложение от Philips ви предлага по-приятно събуждане и слушане на радио, а мощността 4 W RMS осигурява мощен и чист звук. Просто поставете вашия iPod/iPhone, дори заедно с калъфа.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
4 W
Няма по-добър начин за събуждане или слушане на радио от безплатното приложение Philips HomeStudio. Просто изтеглете приложението от Apple App store и се радвайте на разнообразието от вълнуващи функции. Авангардното настройване на аларми например ви дава повече гъвкавост при алармите, включително избор на сила на звука, продължителност, дата и звук. Освен това имате по-добър потребителски интерфейс, когато слушате радио, с лесни за използване функции за настройване на станциите.
RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
Отзиви