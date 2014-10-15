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Прекратен продукт

Радиочасовник

AJ5030/12

4

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Събудете се с усмивка

Наслаждавайте се на удобството от прожектирането на часа върху всяка повърхност, която пожелаете. Направете образа по-рязък или го завъртете, за да бъде винаги ясен и четлив върху стената или тавана. Освен това този часовник задава времето автоматично и ви дава възможност да си изберете аларма - мелодия, радио или зумер.

Виж всички предимства

с прожектирането на часа

Събудете се с усмивка

  • Прожектиране на часа

  • FM цифрова настройка

  • Двоен будилник

  • Съхраняване на часа и алармата

Регулируем ъгъл на прожектиране за добра видимост навсякъде

Направете го по вашия начин с часовника, който позволява часът да засияе навсякъде, където пожелаете, благодарение на проекционната тръба с регулируем ъгъл на прожектиране. Тръбата може да се наглася хоризонтално и вертикално чрез бутоните за прецизно регулиране, така че прожектираното изображение на часа да бъде точно там, където го искате - на стената, тавана или някой от мебелите. Така ще можете да виждате часа, без дори да обръщате главата си. Освен това - изглежда просто чудесно.

Регулируем фокус за възможно най-яркото прожектиране на часа

Прожектираното изображение на часа е винаги рязко с лесния за използване регулируем фокус. Нагласете регулируемия фокус, за да имате ясно прожектирано изображение от разстояние от 1 до 2,5 м. Радвайте се на ясни и резки изображения, за винаги ясен поглед върху часа.

Функция "завъртане" за обръщане на прожектираното изображение

Този радиочасовник прожектира часа на стената или тавана, за да го виждате удобно. С функцията "завъртане" можете моментално да завъртите прожектирания час на 180 градуса, за да се вижда по-лесно навсякъде в стаята.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

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Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik

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