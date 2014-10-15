Прекратен продукт
Събудете се с усмивка
Наслаждавайте се на удобството от прожектирането на часа върху всяка повърхност, която пожелаете. Направете образа по-рязък или го завъртете, за да бъде винаги ясен и четлив върху стената или тавана. Освен това този часовник задава времето автоматично и ви дава възможност да си изберете аларма - мелодия, радио или зумер.
Прожектиране на часа
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата
Направете го по вашия начин с часовника, който позволява часът да засияе навсякъде, където пожелаете, благодарение на проекционната тръба с регулируем ъгъл на прожектиране. Тръбата може да се наглася хоризонтално и вертикално чрез бутоните за прецизно регулиране, така че прожектираното изображение на часа да бъде точно там, където го искате - на стената, тавана или някой от мебелите. Така ще можете да виждате часа, без дори да обръщате главата си. Освен това - изглежда просто чудесно.
Прожектираното изображение на часа е винаги рязко с лесния за използване регулируем фокус. Нагласете регулируемия фокус, за да имате ясно прожектирано изображение от разстояние от 1 до 2,5 м. Радвайте се на ясни и резки изображения, за винаги ясен поглед върху часа.
Този радиочасовник прожектира часа на стената или тавана, за да го виждате удобно. С функцията "завъртане" можете моментално да завъртите прожектирания час на 180 градуса, за да се вижда по-лесно навсякъде в стаята.
4.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ5030 Radiobudzik